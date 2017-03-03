不甩中共 印度支持達賴訪問阿魯納查省

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即使面對中國大陸抗議達賴喇嘛4月訪問大陸稱為藏南的阿魯納查省，印度官員今天表示，印度作為一個民主國家，不會阻止達賴喇嘛到印度任何地方。

此外，印度總理莫迪政府打算改變過去印度擔心激怒中國大陸而限縮達賴活動空間的作法，將提高達賴喇嘛的公共參與，印度內政部次長李繼竹更將與達賴會面。

印度內政部長李繼竹（Kiren Rijiju）在接受路透訪問時說，「這是你看到正在改變的作法，印度對此將會更加堅定。」

被莫迪指定負責西藏議題的李繼竹說，他將會與達賴喇嘛會面。時隔8年，達賴喇嘛將於4月訪問阿魯納查省（Arunachal Pradesh）達旺鎮（Tawang）的佛寺。

面對中國大陸的抗議，李繼竹強調，達賴以一個宗教領袖的身份訪問達旺，沒有理由阻止他。「他的信徒邀請他去，他能造成什麼傷害？他是個喇嘛。」

中國大陸外交部發言人耿爽今天表示，中方對達賴喇嘛4月應邀訪問藏南地區（印度稱阿魯納查省）表示嚴重關切，並指印方邀請達賴到中印領土爭議地區活動，會對中印邊境地區的和平穩定和中印關係造成嚴重損害。

達賴去年10月在新德里與阿魯納查省長會面時，受邀訪問阿魯納查省，印度政府隨後宣布，同意達賴喇嘛訪問阿魯納查省。

英國殖民印度時，強迫西藏地方政府簽約認可英國自行劃設的「麥克洪線」（McMahon Line）為印藏邊界，但包括中華民國中央政府和後來的中共政權都不承認這項條約，導致聲稱繼承英殖民政府的印度政府和中共當局，都宣稱對藏南（阿魯納查省）擁有主權。

中共批評達賴喇嘛是「西藏分裂勢力」的領導人，四處阻撓達賴訪問，因此對達賴能赴被視為中國領土的阿魯納查省訪問相當憤怒。

但由於中共當局在國際上數度阻撓印度申請加入核子供應國集團（NSG），同時也技術否決印度申請把穆罕默德軍領袖阿茲哈列入聯合國恐怖份子黑名單，加上「中巴經濟走廊」穿越印度主張擁有主權的巴基斯坦控制克什米爾，都讓印度政府對中國大陸的反制舉措愈來愈大。1060303

(中央社)