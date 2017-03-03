辛巴威獅王之死 仲介獵人面臨更多起訴

我要評比

辛巴威專業獵人布朗赫斯特，因安排美國牙醫巴默引誘並獵殺獅王塞西爾而面臨更多指控。塞西爾因漂亮黑色鬃毛成為攝影師的最愛，其生前威風凜凜王者照片風靡全球。

塞西爾（Cecil）是辛巴威萬基國家公園（Hwange National Park）最受歡迎的動物，公園更是旅遊熱門景點。2015年7月年約13歲的牠因誘餌而離開園區，在安托瓦內特農場（Anthoinette Farm）內遇害。

布朗赫斯特（Theo Bruonkhorst）是名經驗豐富的獵人，而巴默（Water Palmer）則以大約5萬美元並使用弓箭方式，親手完成這場震驚世人的狩獵。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）今天引述環境保護部長卡什瑞（Oppah Muchinguri-Kashiri）報導。他說：「經過與警方以及總檢察長仔細研究後，事實證明，巴默是持有合法文件進入辛巴威的。」

不久前，政府曾有意不起訴巴默。

從2012至2104年，全球共有1萬9000名獵人來到非洲8個國家狩獵，其中大部分是美國人，2周行程每人費用約為2萬6000美元。

提供獵人狩獵的野生動物區域有個共通點，就是人民生活環境均十分落後與貧窮。私人土地主人長期飼養大型動物吸引觀光客，讓他們狩獵同時也帶來可觀的經濟效益，相形之下，居民寧可放棄保護動物觀念。

依據國際狩獵俱樂部（ Safari Club International，SCI）資料顯示，這群國際來訪獵人為這些區域提供大約4億2600萬美元產值，以及5萬3000人工作機會。

報導引述SCI保護動物基金會主席艾克特（MatthewEckert）說：「塞西爾不幸身亡事件再度提醒世人保護野生動物的重要。獵人應該嚴守狩獵規則而不是專找大型動物下手。」

事實上，自從塞西爾不幸身亡後，包括美國聯合航空（United Air Line）、達美航空（Delta Air Line）、阿聯酋航空（Emirates Airline）、德國漢莎航空（Deutsche Lufthansa AG）在內的多家國際航空公司，聯合禁止旅客載運大型動物屍體。

依據美國法律規定，進口大型動物屍體必須向有關單位提供狩獵國家所出示的證明文件。

報導指出，辛巴威政府已正式起訴布朗赫斯特，因為他安排了一場「非法狩獵」。參與獵殺行動的農場地主恩度沃（Honest Ndlovu）也將出庭受審。1060303

(中央社)