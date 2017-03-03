江蘇鋼鐵業新一波聯合重整 正醞釀中

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中國證券網3日報導，近期從江蘇省鋼鐵行業協會獲悉，第一波重速目標，設定為全省前4家鋼鐵企業，占全省粗鋼產能比率爭取超過80％，前8家產能占比，力爭達到100％。這意味著，未來江蘇省內的合規鋼鐵企業，可望整合為8大企業集團，其中包括1家年產達5000萬噸以上的特大型鋼鐵聯合企業。

(工商)