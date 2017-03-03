WBC》熱身賽改守一壘 林智勝沒問題
經典賽中華隊隊長林智勝，今在官辦熱身賽改守一壘，他指出，教練團讓林志祥上場，也是要了解他的打擊狀況與守備狀況，期盼大家能夠一同為中華隊盡一份力。
中華隊自從集訓開始，林智勝都是擔任二壘手角色，此役擔任一壘手，會不會有壓力，他說，其實不管守哪裡，都會有壓力，守一壘幾乎每一球都要接球，所以沒有想像容易，自己一定會盡力表現。
打擊部分，林智勝說，今天打擊雖然沒有表現，但有找到自己想要的東西，相信接下來幾天狀況會越來越好，而明天休兵一天，會進行重量訓練維持狀況，也會觀看以色列的投手影片，盼能在首戰拿下好彩頭。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。