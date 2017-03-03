WBC》熱身賽改守一壘 林智勝沒問題

林智勝今熱身賽鎮守一壘，打擊狀況也越來越好。(林勝發 攝)

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經典賽中華隊隊長林智勝，今在官辦熱身賽改守一壘，他指出，教練團讓林志祥上場，也是要了解他的打擊狀況與守備狀況，期盼大家能夠一同為中華隊盡一份力。

中華隊自從集訓開始，林智勝都是擔任二壘手角色，此役擔任一壘手，會不會有壓力，他說，其實不管守哪裡，都會有壓力，守一壘幾乎每一球都要接球，所以沒有想像容易，自己一定會盡力表現。

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打擊部分，林智勝說，今天打擊雖然沒有表現，但有找到自己想要的東西，相信接下來幾天狀況會越來越好，而明天休兵一天，會進行重量訓練維持狀況，也會觀看以色列的投手影片，盼能在首戰拿下好彩頭。

(中時電子報)