德州民眾贈徽 勉鳳林警行善如星光閃爍

美國德州州民Steve親訪鳳林警分局致贈德州孤星州徽。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣警局鳳林分局員警關懷弱勢與獨居老人義行，感動遠在地球另一端的美國德州州民Steve，他利用陪同台灣籍妻子返台南探親時機，特別選擇到花蓮旅遊，親訪鳳林警分局致贈德州孤星州徽，表達肯定，並期許員要警如孤星閃耀發光，持續助弱勢。

Steve此行也帶來德州的橄欖球撲滿，送給鳳林鎮辛苦養孫的西瓜阿嬤；小孫子看到別具意義的撲滿，興奮之情溢於言表，也諦結一段跨海情緣。

Steve中文名字韋冠威，目前在美國大學任電氣技師，並身兼哈雷機車隊宣導義工;台灣籍的妻子為美國醫護級美甲師，每周固定到老人院當義工。夫妻2人行善有志一同，都是遊民關懷義工。

韋冠威透過住在台南市的妻弟林先生的協助，深入了解鳳林警分局員警平時利用勤區查察關懷弱勢家庭與獨居老人，因此，特別追蹤鳳林分局粉絲頁動態，得知鳳林分局長楊峰明帶領員警在105年幫助轄區鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉弱勢家庭達607戶，深受感動，決定和妻子親自到花蓮，並致贈德州的孤星州徽，由警員柯千惠代表接受。他期許員警要如孤星閃耀發光，持續協助弱勢家庭。

韋冠威表示，家鄉德州曾經歸屬墨西哥，當時墨西哥合眾國特哈斯州的州旗上有2顆星，代表當地2大原住民部落;德州獨立後，州旗上只放一顆星，從此，孤星州就成為德州代稱，在德州隨處可看見孤星身影，此和它的歷史歸屬緊緊相關。

德州也是友誼之州，且美國民眾對警察相當尊敬，韋冠威覺得能親自向熱心助人的鳳林分局員警致意，心裡覺得很愉悅。

鳳林分局四組組長林宏德、西林所長饒明昌、瑞穗所長陳蒔皜、豐濱所長陳柏諺等人行善不落人後，與孤星州徽合影時開心的說：「哇！德州州徽好有美國隊長的感覺喔! 」矢言此後也將如美國隊長，維護司法續行正義，激濁揚清關懷弱勢。

闊別台灣3年多，韋冠威此行另一個心願是造訪太魯閣，飽覽世界級風景。

(中時)