北韓為什麼敢不買北京的帳？

韓戰是中共政權與大陸民族主義正當性的來源，因此北京當局不會輕易放棄北韓這個重要的神主牌。（新華社）

正當美國、南韓與日本希望透過中共的合作讓北韓冷靜下來之際，以色列海法大學的大陸籍博士生王晉在投給《外交官》雜誌的文章中，指出各方不該過度高估北京對平壤的影響力。

雖然可以期待北京對平壤越來越強硬，王晉指出大陸的國際關係學者對於制裁北韓有著十分複雜的情緒。這並不是因為他們喜歡北韓，而是在於他們知道中共對北韓的影響力有其限度。做為東亞第一大國，過去2,000年來中國都將朝鮮視為阻擋外敵入侵的緩衝區。長期接受中國文化的影響，朝鮮人也樂於以「小中華」自居。

直到清朝於甲午戰爭中遭到日本擊敗，中國對朝鮮的支配才宣告結束。然而出於抗擊日本的共同立場，國民黨與共產黨都沒有放棄過對朝鮮抗日份子的支持與庇護。比方說在1932年4月上海虹口公園事件中，刺殺日軍將官的朝鮮抗日志士尹奉吉，就接受了來自國民政府的金援。後來成為北韓國父的金日成，則與中共黨員一同組織東北抗日聯軍，活動於中朝邊境。

伴隨著二戰的結束與朝鮮的獨立，新成立的中華人民共和國與朝鮮民主主義人民共和國發展出了同志加兄弟的「血盟」關係。1950年韓戰爆發，中共出於對共產主義的共同信仰喊出「抗美援朝」口號，出兵支持即將遭到美韓聯軍推翻的金日成政權。基於千年來把朝鮮半島視為緩衝區的戰略構想，北京在韓戰結束後仍維持著與北韓的特殊關係。

這個特殊關係，一直延續到了北京與平壤的共同老大哥蘇聯在90年代解體都還沒有結束。伴隨著蘇聯的消亡，北京又成為平壤在這個世界上的唯一盟友。然而即便如此，王晉強調中共與北韓在歷史與現實上也不是完全沒有衝突的。哪怕是在北韓最需要中共的時刻，雙方都出現過激烈矛盾。假若不是史達林居中協調，韓戰時的金日成就不會輕易接受來自於彭德懷將軍的命令。

等到韓戰結束以後，金日成試圖在政治上與文化上與大陸保持距離。一來他減少了北韓人民對漢字與漢語的使用，二來則是他全力肅清自己政府裡面的所謂「延安派」人士。金正恩在2013年下令處決其父親親信張澤成，也是以後者過於親近中共為藉口。看在金正恩眼中，意圖效仿中共推動改革開放的張澤成是大逆不道的。

王晉認為，中共面對北韓發展核武，採取著與美國一樣的態度，那就是反對朝鮮半島核武化。此次中共之所以對北韓展開制裁，就是希望金正恩能夠回頭是岸。不過大陸學者對於北京是否有能力遊說平壤放棄核武，普遍採取悲觀立場。他們認為如果逼得太緊，可能會導致北韓敵視中共。還有一些大陸學者認為，北韓做為阻擋美國勢力的一個緩衝區，戰略地位十分重要，並不建議得罪金正恩。

更重要的一點，則是北京將韓戰視為維繫中國民族主義與中共政權正當性的神主牌之一。為了維護北韓政權的存在，中共約有近百萬名志願軍士兵死在朝鮮半島。假若中共突然放棄北韓，北京將無法給這些長眠朝鮮半島的共軍陣亡者一個交代，政權的正當性也必然遭到質疑。所以從這個角度出發，王晉認為中共將反對北韓發展核武，但是能施展的影響力將十分有限。

(中時電子報)