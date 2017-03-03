張正傑歸仁推兒童歌劇院 50元銅板心靈饗宴

童親子天王、大提琴家張正傑又有創舉，推出用一枚銅板聽歌劇。(曹婷婷攝)

「兒童歌劇院」，5月6日晚間7時30分在歸仁文化中心演藝廳演出。(曹婷婷攝)

50元聽得到歌劇？兒童親子天王、大提琴家張正傑又有創舉，熱愛歌劇的他，為了與更多人感受歌劇魅力，推出用一枚銅板、半碗牛肉湯的價格，讓民眾聽到《卡門》、《蝙蝠》等膾炙人口的歌劇，專為小朋友設計的「兒童歌劇院」，5月6日晚間7時30分在歸仁文化中心演藝廳演出，3月6日中午12時起售票，僅700席，預料將掀起搶票風潮。

張正傑說，15歲出國留學，一周聽3場歌劇，當時沒錢，就是花50元台幣搶到站票，買票要搶之外，位置也要搶，他說，往往沒搶到好位置，全程只聽得見歌劇、卻看不見半個演員，儘管如此，還是很愛浸在歌劇滋味。

近年催生親子音樂會，4月1日也將走到台南演出，初衷無非是希望讓孩子感受音樂是可以「用玩的」，他說，「兒童歌劇院」用一枚50元銅板價格，呈現大小朋友都能欣賞的歌劇表演，已經有很多台北、台中粉絲表達將來台南聆賞。

這場兒童歌劇院，特別挑選膾炙人口的歌劇精華片段，包括《卡門》、《蝙蝠》、《費加洛婚禮》、《魔笛》、《盧沙卡》、《風流寡婦》、《杜蘭朵》、《弄臣》、《霍夫曼的故事》…有《公主徹夜未眠》、《親愛的伯爵殿下》、《愛情像小鳥》、《月亮之歌》等。

張正傑說，希望將複雜難懂的歌劇，以一首一首歌的方式，展現得平易近人，而且台上的音樂家也都會融入道具，如飲酒歌不飲酒，改飲養樂多，全場也將以氣球妝點布置，吸引孩子聽覺與視覺。擔綱演出者還包括帥勁十足男高音王典、美聲辣媽女高音蔣啟真與小提琴家林天吉、陳宜琳、中提琴家徐曉虹。

張正傑幽默說，50元可能剛好買一個便當或麵包，但吃完只是果腹，很快就什麼都沒了，但50元歌劇可以留存心中、腦海，帶給大人、小孩豐富的心靈饗宴。

(中時)