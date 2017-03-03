Snap上市首日 股價暴漲44％

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即時通軟體Snapchat開發商Snap周四上市當天股價暴漲44％，成為美國近2年多來上市日漲幅最大的獨角獸公司，原因除了股票發行量有限造成投資人搶購之外，Snapchat吸引年輕族群也令市場看好廣告營收前景。

Snap周三首度公開發行（IPO）定價每股17美元，已超越先前預估的14至16美元。周四上市開盤價24美元，隨後在盤中一度高達26.05美元，最後收在24.48美元，單日漲幅44％。

(工商)