任天堂Switch上市 推動股價上漲

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任天堂最新遊戲機Switch周五在全球上市，吸引大批遊戲玩家在零售通路門口排隊，激勵任天堂股價上漲，但分析師估計今年Switch銷售量500萬台顯得需求有些冷清。

周五收盤任天堂股價上漲3.7％至23,710日圓，與日經指數的0.5％跌幅相比逆勢成長。

(工商)