歐元區1月零售銷售月減0.1％

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歐盟統計局周五公布，歐元區19國零售銷售在1月月減0.1％，可能原因是歐元區通膨率擴大相對嚇阻消費支出。華爾街日報調查分析師預期今年1月歐元區零售銷售月增0.4％，不料實際數據不增反減。歐盟統計局周五另將去年12月歐元區零售銷售跌幅從0.3％修正為0.5％。

(工商)