建商相約協商 返家發現住屋遭弄倒
台北市長安西路177巷內的一處都更案，其中不同意戶張姓屋主今天與建商約在台北市都更處協商，返家後發現房子遭建商弄垮。都更處說，並不知情，仍呼籲建商應善盡溝通協調責任
張姓屋主出面痛批，與建商相約在都更處協商，中午返家時發現房子被建商弄垮，控訴建商惡意欺騙他外出，卻趁機拆屋，已委託律師到警局報案，控告建商毀損，公共危險、無故侵入住宅，並將要求財產損害賠償。
建商表示，該案經過整合時間約7年多，全部共有26戶住戶，僅張姓屋主不同意，雙方歷經80多次協調，都更爭議協調委員會認定房屋權利變換價值為新台幣2300萬，但公司願意提高到3000萬，張姓屋主卻開口要求1億元，雙方差距過大協商破裂。
建商說，公司發包給營造商拆除周邊房屋，因工程進行時不慎損及張姓屋主的房子結構，導致房屋垮下，但公司會給予合理賠償，若對方訴求仍差距過大，會循法律途徑。
都市更新處總工程司張立立說，長安西路177巷都更案內不同意戶房屋崩塌事宜，是欣偉傑建設公司擔任實施者，而「北市大同區玉泉段一小段520地號等21筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，是在民國99年10月7日公告劃定更新單元。
他指出，更新範圍內尚有1戶，位於四樓未表同意，地主屢次陳情，實施者拆除週邊房屋，影響居住安全，曾多次責請實施者應與不同意戶進行溝通協調。
張立立說，基於協助雙方溝通協調立場，3日上午10時約在更新處溝通，讓實施者與地主充份對話，以解爭議。
更新處說，至於地主房屋被建商拆除，市府並不知情，仍呼籲實施者應善盡溝通協調責任。1060303
(中央社)
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