無視北京不悅 印度邀達賴喇嘛訪爭議地
官員表示，西藏精神領袖達賴喇嘛將於4月4日至13日訪問中印敏感邊界地區阿魯納查省。對此，北京表態嚴重關切，並稱印度此舉將嚴重影響兩國關係。
美聯社報導，大陸外交部發言人耿爽在例行記者會表示：「中方對有關消息表示嚴重關切。」又說：「印方邀請達賴到中印領土爭議地區活動，將對中印邊境地區的和平穩定和中印關係造成嚴重損害。」
路透社報導，印度聯邦政府代表屆時將與達賴喇嘛會面。阿魯納查省（Arunachal Pradesh）位於中印邊界，是由印度控制，但中國大陸聲稱擁有主權的敏感地區。
新德里當局表示，這位西藏精神領袖下個月對阿魯納查省的訪問將是一次宗教之旅。印度身為世俗民主國家，不會阻止達賴喇嘛訪問印度任何地方。
北京當局聲稱，位在喜馬拉雅山東部的阿魯納查省屬於「藏南」地區，並抨擊其他國家、甚至印度領導人對當地的造訪是在試圖為新德里的主權聲索撐腰。
中印兩國因戰略和安全議題而出現不和，北京與印度勁敵巴基斯坦日漸緊密的關係，也讓新德里戒慎恐懼。此時被北京當局視為危險分離分子的達賴喇嘛造訪印度，將導致雙方關係更加緊繃。
有別於上任政府不願為達賴喇嘛提供舞台，以免激怒北京的態度，印度總理莫迪（Narendra Modi）上任後，升高了印方和達賴喇嘛的公開交流。
印度內政部次長李繼竹（Kiren Rijiju）接受路透社訪問時說：「你看到了不同的作法。印度現在更加堅定自信。」
李繼竹來自於阿魯納查省，是莫迪在西藏議題上的發聲代表。在睽違8年後，達賴喇嘛將訪問達旺（Tawang）的佛教寺院。李繼竹說，期間他將達賴喇嘛會面。（譯者：中央社周慧盈）1060303
(中央社)
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