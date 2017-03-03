陸委會：陸應尊重台灣維持現狀主張
對於中國大陸重申對台既定立場，行政院大陸委會今天表示，中國大陸應正視兩岸現實並尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的主張。
陸委會呼籲中國大陸以溝通對話化解分歧，勿採負面對立作為，共同正面思考兩岸良性互動的可能發展，回應兩岸人民及區域各方對台海和平的共同期待。
中國大陸全國政協主席俞正聲3日在工作報告中指出，將堅持「九二共識」，「堅決反對任何形式的台獨」，並加強與台灣基層與青年交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。
在俞正聲2016年的工作報告中，也有提到堅持「九二共識」、反對台獨，但今年不同的是在台獨之前加上「任何形式」。
陸委會以書面回答媒體提問時表示，政府已多次重申在尊重歷史事實及既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展，充分展現台灣最大的善意與彈性。
陸委會指出，長期的民調顯示，8成以上的民眾支持維持台海現狀。維護台海和平是雙方共同的目標與責任，兩岸關係能否峰迴路轉，取決於台灣的耐心與堅定的信念，也取決於北京如何看待兩岸關係的未來。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。