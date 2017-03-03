陸委會：陸應尊重台灣維持現狀主張

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對於中國大陸重申對台既定立場，行政院大陸委會今天表示，中國大陸應正視兩岸現實並尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的主張。

陸委會呼籲中國大陸以溝通對話化解分歧，勿採負面對立作為，共同正面思考兩岸良性互動的可能發展，回應兩岸人民及區域各方對台海和平的共同期待。

中國大陸全國政協主席俞正聲3日在工作報告中指出，將堅持「九二共識」，「堅決反對任何形式的台獨」，並加強與台灣基層與青年交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。

在俞正聲2016年的工作報告中，也有提到堅持「九二共識」、反對台獨，但今年不同的是在台獨之前加上「任何形式」。

陸委會以書面回答媒體提問時表示，政府已多次重申在尊重歷史事實及既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展，充分展現台灣最大的善意與彈性。

陸委會指出，長期的民調顯示，8成以上的民眾支持維持台海現狀。維護台海和平是雙方共同的目標與責任，兩岸關係能否峰迴路轉，取決於台灣的耐心與堅定的信念，也取決於北京如何看待兩岸關係的未來。1060303

(中央社)