疑酒客糾紛 台南市安南區小吃部傳槍響

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安南區海佃路三段發生槍擊案，傷者在救治到一半時突然逃離，留下錯愕的救護人員，遭民眾拍下傳上網路。（翻攝自爆料公社）

民眾拍到警方在現場採到一枚彈殼。（翻攝自爆料公社）

台南市安南區海佃路三段一家小吃部3日傍晚傳出槍響，一名男子腿部中槍，通報消防局救護，正急救處理時，男子見警車到場，不顧槍傷，跛著腳奔離現場，警方隨後在地上發現一枚彈殼，正調閱路口監視器追查中。

這起槍案疑似起因小吃部內酒客與酒客之間的糾紛，但因受害人已逃跑，案情尚不明朗，正調閱路口監視器追查開槍嫌犯與中彈受害人。

案件發生後，台南市第三警分局偵查隊長蔡宗憲對外模糊案情，不願多談槍擊案內容，暗中發動轄區每位警員，查訪大、小醫院診所，鎖定中槍的被害人追查。

(中時)