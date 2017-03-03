WBC》旅外三投做調整 陳冠宇、郭俊麟狀況佳

江少慶今熱身賽先發僅投2.1局失3分退場。(林勝發 攝)

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中華隊今官辦熱身賽面對警察廳，先發投手江少慶，僅投2.1局失3分退場，賽後他表示，其實狀況還不錯，只剩下變化球還需要調整。

江少慶此役前2局表現可圈可點，但第三局卻遇到亂流，他指出，前兩局投得很順，第三局似乎讓對方抓到節奏，想不到出現狀況。

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江少慶此役飆出152公里速球，江少慶說，大致上還不錯，剩下一些小細節，明後天會繼續做調整，好好備戰正式比賽。

此役兩位旅日投手郭俊麟與陳冠宇也都有上場調整，陳冠宇1.2局飆出5次三振，他回應，今天的球沒有之前摸到時這麼滑，所以變化球投起來很順，韓國選手對縱向變化球比較不拿手，所以自己縱向變化球控制好，在配合速球就會達到不錯的效果。

陳冠宇今熱身賽投1.2局飆出5次三振。(林勝發 攝)

郭俊麟今熱身賽中繼登板2.2局失1分。(林勝發 攝)

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郭俊麟此役主投2.2局，投出4次三振，他說，其實牛棚練投時狀況沒有很好，但上場好比想像中的還有更好，加上曲球投起來比自己預期來的理想，感覺還不錯。

(中時電子報)