騰訊馬化騰：打造粵港澳世界級科技灣區 大有可為

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中新社3日報導，騰訊公司董事長馬化騰，3日晚在北京舉行的媒體溝通會上表示，以未來港珠澳大橋通車為契機，在粵港澳地區打造世界級科技灣區，大有可為。

灣區經濟是一種獨特的經濟形態，舊金山灣區、東京灣區等，已成為所在國發展的重要動力。中國官方曾明確提出，廣州、深圳攜手港澳，共同打造粵港澳大灣區，建設世界級城市群。

馬化騰認為，粵港澳地區是世界重要的科技產業、金融服務業、航運物流和製造業中心，擁有比較完備的創新鏈、產業鏈和供應鏈，可以呈現從理念、籌資、研發、製造、產業化等一條龍的創新全過程。

馬化騰提出五點具體建議：建立粵港澳科技灣區常態化合作機制，共同制定粵港澳三地科技創新政策；發揮香港「超級聯絡人」角色，為科技產業創新牽線搭橋；堅持不懈引進高端人才，建設全球創新人才「棲息地」；大力發展科技金融產業，為創新創業提供資金支援；發揮強企引領作用，促進香港經濟轉型升級、保持國際競爭力。

「打造粵港澳世界級科技灣區，對於港澳的繁榮穩定和經濟發展，十分有好處。」馬化騰表示，希望相關各方繼續推出扶持政策，將該地區打造成中國企業「走出去」的橋頭堡，以及外資進入中國的聚集地。

(工商)