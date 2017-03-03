騰訊馬化騰：打造粵港澳世界級科技灣區 大有可為
中新社3日報導，騰訊公司董事長馬化騰，3日晚在北京舉行的媒體溝通會上表示，以未來港珠澳大橋通車為契機，在粵港澳地區打造世界級科技灣區，大有可為。
灣區經濟是一種獨特的經濟形態，舊金山灣區、東京灣區等，已成為所在國發展的重要動力。中國官方曾明確提出，廣州、深圳攜手港澳，共同打造粵港澳大灣區，建設世界級城市群。
馬化騰認為，粵港澳地區是世界重要的科技產業、金融服務業、航運物流和製造業中心，擁有比較完備的創新鏈、產業鏈和供應鏈，可以呈現從理念、籌資、研發、製造、產業化等一條龍的創新全過程。
馬化騰提出五點具體建議：建立粵港澳科技灣區常態化合作機制，共同制定粵港澳三地科技創新政策；發揮香港「超級聯絡人」角色，為科技產業創新牽線搭橋；堅持不懈引進高端人才，建設全球創新人才「棲息地」；大力發展科技金融產業，為創新創業提供資金支援；發揮強企引領作用，促進香港經濟轉型升級、保持國際競爭力。
「打造粵港澳世界級科技灣區，對於港澳的繁榮穩定和經濟發展，十分有好處。」馬化騰表示，希望相關各方繼續推出扶持政策，將該地區打造成中國企業「走出去」的橋頭堡，以及外資進入中國的聚集地。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。