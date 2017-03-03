廣告醜聞後 百度關閉網路醫療諮詢
中國大陸入口網站百度今天宣布將自10日起陸續關閉醫療諮詢服務，外界認為這與百度去年一系列醫療廣告醜聞有關，但百度表示，是為了重點布局人工智慧醫療服務領域。
綜合大陸媒體報導，百度透過官方微信帳號宣布，作為百度重組的一部分，名為「百度醫生」的網路諮詢平台將自10日起，將各項網路醫療服務陸續撤下，4月1日所有醫療服務全部關閉。
百度表示，未來百度的醫療服務將在人工智慧領域重點布局，探索利用人工智慧在醫療領域的解決方案。
英國金融時報中文網指出，百度去年遭受一連串的醫療廣告醜聞，嚴重傷及百度的聲譽與營收。
去年年初，百度將網路醫療諮詢論壇管理權出售給營利性醫院和製藥公司，引來各界抨擊。
當年4月又發生一名年輕男子因為出資接受百度網站建議的一種試驗性癌症療法喪命，引發公眾抗議，中國大陸監管機關要求百度加強對廣告客戶的審查，也迫使百度減少與搜索結果一同顯示的廣告。這項措施導致百度廣告客戶在去年第4季較前一年同期減少18.6%，全年營收也下滑13.9%。1060303
(中央社)
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