歐元區2月綜合PMI創70個月高點

市調機構Markit周五公布，今年2月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）修正值維持在先前公布的56.0點不變，高於1月的54.4點，且創下70個月高點，反映歐元區經濟持續復甦。周五報告顯示2月新訂單指數成長，且就業指數創下9年高點，但價格指數增加也反映歐元區通膨壓力擴大，估計將成為下周歐洲央行會議的討論重點。

(工商)