販毒男以為「保險箱較安全」 安毒慘露餡

以販毒為生的43歲鄧姓、范姓男子在桃園中壢租屋，兩人將毒品、現金鎖在保險箱內，日前仍遭新莊警分局查獲。（陳心瑜翻攝）

以販毒為生的43歲鄧姓、范姓男子在桃園中壢租屋，為求謹慎，兩人將毒品、現金鎖在保險箱內，日前仍遭新莊警分局查獲，警方並起出多達2公斤的安非他命與販毒贓款37萬元現金，將鄧嫌、范嫌依毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，兩人有多項毒品前科，為掩人耳目，特地購置保險箱，作為藏匿毒品和贓款所用，以為「保險箱比較安全」，但仍被警方識破。

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(中時)