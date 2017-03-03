爆料洩密扯後腿 川普陣營怪歐巴馬官員

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川普內閣官員陸續因洩密與媒體報導下台或身陷調查泥淖，川普幕僚認為，這是前朝官員與自由派媒體聯手打擊川普信譽的手段，歐巴馬政治任命的官員應盡速撤換。

華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國司法部長塞申斯（Jeff Sessions）競選期間與俄羅斯駐美大使季瑟雅克（Sergei Kislyak）會晤，但在聯邦參議院任命聽證會中說謊，現在面臨調查與可能下台窘境。

紐約時報（New York Times）早前報導，前任白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）於總統川普（Donald Trump）上任前也與季瑟雅克會面，副總統彭斯（Mike Pence）被蒙在鼓裡，導致佛林去職。

紐時與華郵等媒體，連續以情報機構或高層匿名消息來源，報導川普內閣官員就任前未說明與俄方接觸內幕，一連串負面消息重挫川普聲望。

政治鬥爭在川普就職後未曾停歇，川普陣營認為，仍在職的歐巴馬（Barack Obama）政府前任官員，因政治信仰，不斷在川普與俄羅斯關係上做文章，並向「友好」媒體爆料，而且已經成為模式。

網路政治媒體Politico報導，川普幕僚建議，爆料層出不窮，政治危機不斷，現在是採取行動，全面清除前任官員，換上自己人馬的時刻。

部分川普幕僚認為，仍在政府內的前朝官員幕後主導連串洩密，意圖損害川普執政。歐巴馬在位時，調查川普親信與俄羅斯接觸，不過當時因民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）勝券在握，未對外公布，如今卻成為打擊川普信譽的工具。

長期支持川普的前國會議長金瑞契（Newt Gingrich）表示，白宮應盡速清除歐巴馬政治任命的官員，這些人根本與川普不對盤，他們真正的老闆是誰還用問嗎？

川普清除前朝人馬，是否能解決洩密、媒體爆料和民主黨要求國會調查的劇碼，仍是個問號。

白宮與情報機構編制龐大，Politico指出，歐巴馬時期官員如今多已離任，仍在位的多因職務重要走不得，數千名公務員與政府雇員在行政過程中，都有走漏消息的機會，防不勝防。1060303

(中央社)