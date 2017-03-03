私車運將英語力官司敗訴 Uber揚言上訴
Uber力阻倫敦監管當局要求私聘駕駛提出英語能力證明的官司，今天敗訴。Uber表示，他們將提起上訴。
路透社報導，倫敦交通局要求駕駛證明英語溝通能力，包括標準英語讀寫能力，Uber認為要求過高，而在去年8月採取法律行動。
米亭（John Mitting）法官駁回Uber的官司，他說：「倫敦交通局有權要求私家聘僱駕駛證明英文能力。」
Uber本週稍早在法庭上表示，這樣高的英語能力要求恐意味著倫敦約有3萬3000名私聘駕駛會失去執照。1060303
(中央社)
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