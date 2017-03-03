美艦巡弋南海 展現對亞太投注軍力
美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）戰鬥群今天航行在海南島以東約400海里和西沙群島東北方的海域上，艦上戰鬥機F─18接連彈射起飛，發出隆隆巨響。
中國大陸在南海駐紮的軍力日增，使西方國家憂心更甚，其中美國批評大陸將南海島礁軍事化，因而經常在此海域進行海空巡邏，以確保航行自由。
在美國總統川普上任後，美國與大陸的貿易和領土緊張關係近來已激化，使得南海各國擔心，對全球貿易攸關重大的這個海域可能會淪為兩大強權的戰場。
卡爾文森號的大約30架艦載戰鬥機、直升機和其他軍機今天相繼起飛，穿著顏色識別制服的艦上人員快跑執行勤務，為這些戰機查看儀表並裝配武器，而空氣中迷漫著戰機刺鼻的汽油味，久久不散。
艦上任何時候都有8─25架戰機在空中飛行，同時有15─20架戰機在甲板上待命，不分晝夜。
卡爾文森號航艦自2月19日即在南海巡弋，而外界並不確定，在川普政府的政策朝內政大力傾斜的情況下，美國在南海還有多大耐力？
卡爾文森號戰鬥群指揮官基爾比（James Kilby）少將指出，巡弋作業不是為了展示武力，而是要展現美國對亞太地區的投入。
他告訴艦上記者：「我們以往就在這裡作業，未來會繼續在此作業。我們會繼續展現，這個國際海域是大家都能航行的海域。」
美國政府官員曾表示，卡爾文森號戰鬥群在川普就職1個月後部署到南海，顯示美國有意比較積極地在南海派駐海軍兵力。1060303
(中央社)
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