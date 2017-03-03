外交部：興川吉號最快4日獲釋

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屏東琉球籍漁船興川吉號傳出1個月前進緬甸卸貨後，被緬甸扣押在高當港。外交部今天表示，駐緬甸代表處已與船長取得聯繫，待緬甸完備相關程序後，最快應可在明天下午獲釋。

屏東琉球籍漁船興川吉號上個月25日進緬甸卸貨後，被緬甸海軍扣押在高當港，至今已1個多月，琉球區漁會今天接獲家屬通報後，已請外交部及漁業署了解及營救。

外交部晚間表示，3日下午向漁業署瞭解最新進展後，漁業署今天晚間8時向外交部發送通報單及相關資料，請外交部指示駐緬甸代表處確認並掌握人船確切釋放時間。

外交部說，駐緬甸代表處已與船長取得聯繫，除代表政府表達慰問外，也得知目前人船均安，待緬甸方面完備相關程序後，興川吉號最快應可在4日下午獲釋。1060303

(中央社)