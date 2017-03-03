長榮航商務艙貴賓室 登上全球排行

長榮航空位於桃園機場的The Infinity貴賓室從眾多航空公司中脫穎而出。圖／長榮航提供

全球知名航空服務調查機構SKYTRAX公司近日評選出「2016年全球十大最佳商務艙貴賓室」（Top 10 Business Class Airline Lounges 2016），長榮航空位於桃園機場的The Infinity貴賓室從眾多航空公司中脫穎而出，名列前十名的肯定。

長榮航空在桃園機場共有4間自營貴賓室，分別為The Club、The Star、The Infinity及The Garden，四間貴賓室各自具有獨特風格，此次獲獎的The Infinity貴賓室，主要提供給皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙旅客及長榮航空鑽石卡會員使用，設計上運用閃爍的點點星光、璀璨的天空樹與優雅的曲型牆面，建構出深具未來感的時尚空間，讓旅客在候機時可以充分放鬆休息，以及享用美味的中、西式佳餚，貴賓室內亦配置4間淋浴間，方便旅客在搭機前可以洗去一身的疲憊。

長榮航空是星空聯盟的成員之一，在桃園、高雄、曼谷和舊金山機場均有高品質的自營貴賓室服務，除了服務長榮航空的旅客外，也提供持有星空聯盟的金卡旅客，享有長榮航空高品質的貴賓室服務。

長榮航空各項優異的飛航表現深獲國際各界的肯定，屢獲飛航安全、整體服務、艙等設備等各領域之國際大獎，連續多年榮獲德國權威航空安全資料中心（Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre）評選為「全球十大安全航空公司」，並獲得美國知名旅遊雜誌Travel + Leisure評為全球最佳國際線航空公司第八名。除此之外，航空界服務調查權威SKYTRAX授予長榮航空五星級航空公司的殊榮，並頒予最佳越太平洋航線第1名。此次獲得「2016年全球十大最佳商務艙貴賓室」的榮耀，更彰顯長榮航空的服務精益求精，已與世界主要航空公司並駕齊驅。

(工商)