法大選費雍醜聞燒 馬克宏支持度居冠

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法國總統大選獨立中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）今天民調穩坐領先，醜聞纏身的保守派對手費雍（Francois Fillon）則遭遇愈來愈強大的退選壓力。

法國民調機構Odoxa公布民調顯示，馬克宏在首輪投票支持度居冠，這是自候選人名單明朗化後，極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine le Pen）首度落居第2。

根據民調，馬克宏首輪投票支持度為27%，其次是雷朋25.5%，費雍19%。首輪投票將於4月23日登場。

若受歡迎的費雍保守派同僚居貝（Alain Juppe）取代費雍出征，民調顯示，居貝以26.5%支持度居領先，馬克宏25%，拿下24%支持度的雷朋則將遭淘汰出局。（譯者：中央社蔡佳伶）1060303

(中央社)