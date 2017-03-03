經典賽熱身賽 中華和韓職二軍打成平手

世界棒球經典賽熱身賽，中華隊和韓職二軍警察廳隊今天在首爾交手，雙方以4比4言和。中華隊總教練郭泰源表示，先適應場地，整體表現還算不錯。

中華隊先發投手江少慶前2局無失分，但在第3局遇到亂流，而中華隊在第5局大反攻，不過接下來投手郭俊麟遭到韓職打者狙擊，被跑出場內全壘打，雙方最後以4比4平手。

江少慶投2.1局失3分，他指出，狀況大致不錯，不過還是會利用接下來的時間調整。郭泰源指出，可能因為是江少慶第一次在比賽投到3局，有點太心急而導致失分。

此役中華隊外野手高國輝和林哲瑄在守備時不慎相撞，高國輝隨後退場休息，他賽後表示，身體應該沒有大礙。1060303

(中央社)