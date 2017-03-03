21年《夜光家族》被硬換時段 光禹爆想跳槽
飛碟電台近日傳出營運不佳，不只張小燕辭去董事長職務，多位DJ也向聽眾告別，而原本晚間11點播出的老字號節目《夜光家族》，預計從3月8日調整至晚間7點，儘管飛碟曾表示是希望爭取更多不同族群收聽，但仍令許多聽眾相當不滿，現傳出主持人光禹也想跳槽其他電台。
《夜光家族》前身是警廣電台節目《今夜台北》，21年前移到飛碟電台，是很多人深夜想放鬆，就會收聽的共同回憶，擁有許多死忠聽眾，日前在臉書粉絲團公告更改時段時，即引發不少人反彈，甚至直呼要刪APP拒聽節目。而據《蘋果日報》報導，主持人光禹也傳出打算走人，並在同時段另開新節目。
對此，飛碟節目部經理陳祥義出面解釋，改時段的不只光禹一人，黃子佼（佼佼）的時段務也有變動，公司調整時段的作法就是希望爭取不同族群聽眾，至於傳光禹跳糟一事，則澄清沒聽說，並說主持費仍維持原薪，但稱是商業機密不透露。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。