21年《夜光家族》被硬換時段 光禹爆想跳槽

飛碟電台近日傳營運不佳，張小燕辭去董事長，不少DJ也打包走人。（圖／中時資料照）

DJ光禹主持的《夜光家族》是許多7、8年級生的共同回憶。（圖／取材自飛碟夜光家族粉絲團）

飛碟電台近日傳出營運不佳，不只張小燕辭去董事長職務，多位DJ也向聽眾告別，而原本晚間11點播出的老字號節目《夜光家族》，預計從3月8日調整至晚間7點，儘管飛碟曾表示是希望爭取更多不同族群收聽，但仍令許多聽眾相當不滿，現傳出主持人光禹也想跳槽其他電台。

《夜光家族》前身是警廣電台節目《今夜台北》，21年前移到飛碟電台，是很多人深夜想放鬆，就會收聽的共同回憶，擁有許多死忠聽眾，日前在臉書粉絲團公告更改時段時，即引發不少人反彈，甚至直呼要刪APP拒聽節目。而據《蘋果日報》報導，主持人光禹也傳出打算走人，並在同時段另開新節目。

對此，飛碟節目部經理陳祥義出面解釋，改時段的不只光禹一人，黃子佼（佼佼）的時段務也有變動，公司調整時段的作法就是希望爭取不同族群聽眾，至於傳光禹跳糟一事，則澄清沒聽說，並說主持費仍維持原薪，但稱是商業機密不透露。

(中時電子報)