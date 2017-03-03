有利益都更永遠不會成功！ 房市專家痛批內政部：是騙業績

都市更新，堪稱為當前各方關心但共識不足的公共治理議題。此為示意圖，與本新聞無關。（本報系資料照）

今（3）日台北市一名張姓男子向媒體投訴，表示自己住在都更社區，因其是唯一不同意戶，仍與建商欣偉傑建設在協商之中；未料，張男今出門與對方見面相談，返家後竟發現樓下梁柱已被拆除，所住之處成危樓，讓他相當憤怒。對此，房市專家Sway就於臉書發文，痛批只要有利益，都更就永遠不會成功；更直言內政部所說具2.7兆產值的老屋更新計畫，「是來騙業績。」

Sway今日於臉書貼出一則北市都更爭議的新聞，憤怒地指出，只要有利益，都更就永遠不會成功，「只有野蠻與分贓。」他並直言，內政部的2.7兆老屋更新計畫，是來騙業績，「讓300萬戶30年以上的老屋一起爽，只用3萬戶危樓來掩護。」

接著，Sway稱實際上老屋更新不如外界想像中那麼簡單，他點出許多可能會有的問題，包括，沒錢的人住破公寓，是因為他付不起新房的貸款，也不想搬家；住危樓的想改建，但投資客要天價才願意；店面不願改建，怕商機盡失等。

「都更法一直改，真正需要的人很難成功。」Sway認為政府所做所為根本只是利於有錢人，怒喊，「內政部你真當大家是白痴？」質疑到底是部長硬要這麼做還是內政部次長花敬群阻止不了？

(中時電子報)