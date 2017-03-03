這麼好康？應徵科技職缺 紐西蘭提供免費旅遊

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找科技工作嗎？到威靈頓應徵可以順便免費旅遊喔！（圖／威靈頓市官網）

看看威靈頓 LookSee Wellington

這是真的嗎？只要你願意到威靈頓應徵工作，紐西蘭就招待你一趟免費旅遊？沒錯！這是真的。

據《商業內幕》(Business Insider)報導，以身為南太平洋科技創新首都而聞名的紐西蘭威靈頓市，最近開展了一項名為「看看威靈頓」(LookSee Wellington)活動，正式對外邀請100名科技工作者到當地應徵，所有旅行費用一概全免。

據業者表示，這趟旅行為期4天，包括事先安排應徵、與相關人員見面與探勘遊歷活動，所有機票住宿全部免費，當然也包括航班中轉與接駁的相關費用，應徵者只要負擔餐飲與娛樂花費。

報導說，這項活動是由威靈頓地區經濟發展局(Wellington Regional Economic Development Agency, WREDA)與專事招募人才的私營企業「紐西蘭找工作」(Workhere New Zealand)協辦。

有興趣嗎？你只要進行以下幾個簡單步驟：

應徵人員必須在3月20日以前到LookSee Wellington的網站登記，有多家科技公司的雇主會先審閱申請者的相關資料，挑出其中最中意的人選，獲得雇主青睞愈多，就愈可能優先獲選。

這趟威靈頓之旅將在5月8日到11日進行，並在應徵旅程結束後由科技公司提供正式工作職缺。

(中時電子報)