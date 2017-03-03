浙江司機閉眼開車 載84人高速路飛馳
中國大陸一輛載有84人的大型雙層巴士，司機因疲勞駕駛在高速公路上閉著眼睛開車將近半分鐘，不料撞到前方車輛，又撞上護欄，造成一名女性乘客死亡，多人受傷，讓人覺得驚險萬分。
大陸入口網站百度引述FM93交通之聲報導，一輛車駛入高速公路寧海段，但司機已經進入混沌「夢遊」狀態，結果大巴士開過寧海南收費站5公里後，車頭右側與前方慢速行駛的貨車的尾部左側發生碰撞，又撞上中央護欄。
這個交通事故硬是把中央護欄撞壞近40公尺才停下來，事故造成車上一名女性乘客死亡，另有幾名乘客受傷。
從大巴士上的監視錄影器畫面中顯示，事故發生時，大巴士在慢車道內不斷靠近前方慢速行駛的貨車，但王姓駕駛未採取任何措施，避開前方車輛。
錄影畫面也顯示，王姓駕駛在行駛途中，約有20餘秒的時間是閉著眼睛開車的，看了讓人覺得驚心動魄。1060303
(中央社)
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