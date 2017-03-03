印度孕婦抱怨 麥當勞薯條加料炸蜥蜴

要來點兒加料蜥蜴的薯條嗎？印度東部加爾各答（Kolkata）一名孕婦抱怨，她在當地麥當勞（McDonald）餐廳點的薯條裡，發現一隻蜥蜴。

麥當勞今天說，正在調查這起事件。

據社群媒體瘋傳的一張照片和地方電視台報導，一隻非常小隻的蜥蜴出現在裝於麥當勞標誌性紅色紙袋的薯條中。

法新社目前暫時無法確認這張照的真偽。

麥特拉（Priyanka Moitra）2月28日在加爾各答市一間麥當勞吃早餐時，發生了這件事。

麥特拉今天接受新德里電視台（NDTV）訪問時說：「超噁的！我的天，我的薯條裡竟然有隻蜥蜴。」

麥特拉說：「我向銷售經理和負責人員都反映了，但他們用一種輕忽的態度打發這件事。」她當天晚間向警方備案此事。（譯者：中央社周慧盈）1060303

(中央社)