印度孕婦抱怨 麥當勞薯條加料炸蜥蜴
要來點兒加料蜥蜴的薯條嗎？印度東部加爾各答（Kolkata）一名孕婦抱怨，她在當地麥當勞（McDonald）餐廳點的薯條裡，發現一隻蜥蜴。
麥當勞今天說，正在調查這起事件。
據社群媒體瘋傳的一張照片和地方電視台報導，一隻非常小隻的蜥蜴出現在裝於麥當勞標誌性紅色紙袋的薯條中。
法新社目前暫時無法確認這張照的真偽。
麥特拉（Priyanka Moitra）2月28日在加爾各答市一間麥當勞吃早餐時，發生了這件事。
麥特拉今天接受新德里電視台（NDTV）訪問時說：「超噁的！我的天，我的薯條裡竟然有隻蜥蜴。」
麥特拉說：「我向銷售經理和負責人員都反映了，但他們用一種輕忽的態度打發這件事。」她當天晚間向警方備案此事。（譯者：中央社周慧盈）1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。