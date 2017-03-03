Snap IPO NBC環球入股5億美元

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華爾街日報報導，Comcast旗下媒體公司NBC環球在周三即時通軟體開發商Snap首度公開發行（IPO）當日投資5億美元入股，成為Snap股東當中最大規模的美國媒體公司。內情人士透露，NBC環球高層早在1年前就開始洽談投資Snap事宜，這段期間NBC環球也透過合作讓旗下頻道在Snapchat影音功能中播放奧運相關影片。

(工商)