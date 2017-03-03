避免憾事再發生 警加強追緝500名性侵犯

犯下陳姓網拍小模性侵殺人案的程宇，有多次妨害性自主及竊盜、傷害、詐欺前科，在2013年4月因涉及性侵女子4次，被依妨害性自主起訴，但事後與女子以40萬元達成和解，被判刑5月，緩刑2年，但緩刑期間，程卻未依規定接受強制治療，檢方撤銷緩刑，並依性侵害犯罪防治法送辦。

程宇在去年12間，也曾以外拍為由，誘騙另名女模到這次案發現場、八德路廢棄的萬象商場企圖性侵，女模恰巧月事來臨，程逼迫對方幫他手淫，南港分局事後獲報後，查出程母親就住在該棟住商大樓11樓，所以程對該處環境十分熟悉，在屢傳不到、找不到程的行蹤後，將他函送法辦，檢方並在今年2月16日發布通緝。

性侵通緝犯趴趴走再度犯案，成為治安極大的隱憂，根據法務部統計，全國目前約有480名性侵通緝犯，加上應接受強制治療，卻未如期完成報到的27人，彷彿共有500顆不定時炸彈在全台流竄，對此，警政署強調檢警一直在積極查捕，並通令各地警方搜尋未報到者的下落，以維護社會治安，避免類似憾事再度發生。

(中時)