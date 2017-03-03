疑擋土官員活動引威脅 德小鎮警報解除

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德國警方今天解除了西部加格瑙鎮的炸彈警報，這個小鎮因取消土耳其司法部長為總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擴權公投宣傳的集會活動，而接獲炸彈威脅。

加格瑙（Gaggenau）鎮官員史班納格（Dieter Spannagel）告訴法新社：「我們今晨7時30分前後接獲炸彈威脅電話，打電話的人宣稱，這麼做是因為土耳其司法部長的活動遭到取消。」

鎮公所人員緊急疏散數小時，調查人員發現並無任何可疑物之後，在上午11時35分宣布警報解除。

警方並說，目前沒有任何關於這個匿名來電者身分的線索。

這個約有3萬名居民的小鎮，昨天撤回1項將鎮內會堂租給歐洲土耳其民主主義者聯盟（UETD）的協議。他們原定在此舉行集會，邀請土耳其司法部長博茲達（Bekir Bozdag）擔任來賓發言。

加格瑙當局表示，這項活動經大規模宣傳，預期參與人數眾多，但鎮上無法接待如此龐大的人群。

這項決定引起土耳其當局憤怒，博茲達說，他也取消了與德國聯邦司法部長馬斯（Heiko Maas）的會談。他們原定於博茲達這次訪德時會面。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天則指控，德方的作法是為在土耳其4月公投前，促成反對擴權的結果。這次公投可能在土國史上首次廢除總理一職。（譯者：中央社廖禹揚）1060303

(中央社)