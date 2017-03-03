關係破冰 俄羅斯北約首度高階軍事接觸
俄羅斯國防部發表聲明說，俄羅斯和北大西洋公約組織（NATO）高階軍事首長今天舉行自從烏克蘭危機導致雙方關係交惡以來的首次電話會談。
聲明表示，北約軍事委員會主席帕維爾（Petr Pavel）打電話給俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），討論重啟軍事協調和避免衝突的可能性。
聲明又說，這是自從北約理事會決定凍結與俄羅斯關係以來的首次高階軍事接觸，「雙方針對當前安全議題、重啟軍事合作及避免事故的展望等交換意見」。
設在布魯塞爾的北約總部證實這次通話，並稱「暢通的雙方軍事溝通管道符合北約與俄羅斯的相互利益，且溝通管道維持暢通。」
北約總部又說，兩位將領同意，他們將會保持聯繫，但未披露雙方討論的詳情。1060303
(中央社)
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