網拍小模棄屍命案 警方積極偵破

警方調查，梁思惠與被害陳女認識2年多，臉書上還有2人合照，感情狀似不錯，不料，梁女卻涉嫌設局陷害閨密。梁女1日先使用臉書與陳女聯絡，並給她男友程宇LINE的帳號，程宇便以LINE佯稱要找陳女拍攝服裝照，約她下午1點在捷運後山埤站出口見面。

陳女不知自己正一步一步踏入死亡陷阱，在抵達案發現場前10分鐘，還開心地將臉書上的大頭貼換成一張俏皮照。程嫌供稱，3人見面後，他帶陳女到B1廢棄的商場，騙陳女要穿過才能到達停車地點，本來要偷拿陳女的手機，但被陳發現而尖叫，於是他掐住陳女的脖子叫她不要叫，等陳安靜下來後，就性侵陳女，並以她的背包繫帶將她勒斃，棄屍在牆壁的縫隙中。

案發後下午3時，程嫌將陳女的背包、內有600元及身分證件、信用卡的皮包、iPhone 7手機、手錶全部帶走，再將背包、皮包丟在後山埤站男廁垃圾桶內，然後盜刷陳女的信用卡、花了2000元購買2張高鐵票，與梁女一起逃到台中。

程嫌還故佈疑陣，以陳女的LINE與梁女、陳女的男友等人對話，假裝她還活著，但因語氣不同被陳女雙胞胎姊姊察覺有異而露餡，陳姊2日凌晨到新北市板橋分局報案妹妹失蹤，並打電話給梁女氣得要她將妹妹交出來。

2嫌知道家屬報案後，將陳女手機丟在飯店的備品間，2日上午8時飯店員工撿到手機，剛好陳姊撥打電話接通，飯店得知物主失蹤立刻報警，心急如焚的姊姊也隨即趕到台中報案。

一般拾獲手機員警可能不會認真偵辦，查出嫌犯可能也是用侵占送辦，但員警警覺有異，調閱監視器畫面發現是住在1122號房的程嫌丟棄，到櫃台查詢發現程是用本人資料登記入住，卻用陳女信用卡刷房費，一查赫然發現他是詐欺、性侵4條通緝，於是在房門口埋伏守候，直到12點45分2人準備退房時逮人，並在房內垃圾桶尋獲陳女的證件、信用卡。

台中市警察局長陳嘉昌擔心陳女恐遭不測，還親自坐鎮指揮，警方發現2人神情緊張、言詞閃爍，研判必有隱情，程還謊稱陳女因欠錢遭另一名男子押走，但該男早在上個月已經出國不再國內，謊言當場被戳破。

警方昨晚9點開車載2嫌北上尋人，在車上突破程嫌心防後，程才坦承殺害陳女，但卻帶警方不斷繞路，最後直到凌晨2點才尋獲陳女遺體，並通知轄區南港警方。警方訊後，將2人依殺人、妨害性自主、強盜、偽造文書等罪嫌移送法辦。

(中時)