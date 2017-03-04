演藝圈「小三修成正果」扶正後際遇卻大不同

偶像劇《犀利人妻》經典台詞「不被愛的才是第三者」，至今仍烙印在許多人心中，許多人常將「多出來的愛情」合理化，輕易拋棄原有婚姻中給予的承諾和責任，也讓我們生活周遭充斥著劈腿、外遇的實例，演藝圈中就有許多小三被「扶正」的案例，這些人不顧揹負第三者的罪名，也要在愛情中求得名分，不過愛情隨著時間的考驗，有些人在不被看好的情況下修成正果，有些人愛情再度被消磨光，自己也成了不被愛的那方，同樣都從「媳婦熬成婆」，都是際遇卻是天差地遠。

裘莉因為離婚官司和小布幾乎撕破臉。(圖/達志影像)

好萊塢知名銀色夫妻檔，布萊德彼特和安潔莉娜裘莉，兩人雖然離婚官司鬧得沸沸揚揚，不過裘莉可是「小三扶正」的最佳例子，兩人在2004年因拍攝《史密斯任務》相識，傳出在劇中假戲真做，因此讓愛的火苗從戲裡延燒到戲外，雖然當時布萊德彼特是有婦之夫，但在兩個女人間最後選擇裘莉，更狠斬與前妻珍妮佛安妮斯頓五年婚姻，裘莉也因此背負「第三者」的罵名，雖然這段婚姻最初被外界看衰，不過兩人不畏外界傳言，相互扶持度過重重關卡，尤其裘莉罹患乳癌時，小布堅持陪伴身邊，也讓外界對這段婚姻轉為祝福，不過後期兩人對未來難達共識，加上小布傳出偷吃奧斯卡影后，導致私下爭吵不斷，甚至傳出早已分居，最後為了家庭健康著想選擇離婚，不過兩人婚姻在不被看好前提下，維持長達12年之久，可說是跌破外界眼鏡。

徐華鳳揹負「小三」罪名多年，好不容易扶正卻因胃癌逝世。(圖/本報系資料照)

徐華鳳參加「佳樂中國小姐」選美後，由於亮麗外型以及曼妙身材，讓她就此踏入演藝圈，不過緋聞可說比演藝事業精彩，除了與港星溫兆倫傳緋聞，害陸續跟製作人、經紀人Joey曝出同性傳聞，不過鬧得最沸沸揚揚一次，就是以第三者身分介入鞋商湯偉時家庭，尤其兩人年紀差距達15歲，當時更傳出當情婦的她，受贈男方400多萬名車、無限額信用卡，因此揹上第三者罪名，不過她不畏外界流言，為了追愛淡出演藝圈定居台中，縱使湯偉時周末須返回住處陪伴家人，她也為愛吞下這些委屈乖乖配合，雖然最後順利扶正披上婚紗步入禮堂，不過卻罹患胃癌病逝，不僅讓她身為女人最平凡的夢想「懷孕生小孩」夢碎，也留給親友無限噓唏。

林憶蓮與男友恭碩良感情穩定。(圖/本報系資料照)

李宗盛先是與電台DJ朱衛茵有過婚姻，兩人育有兩女定居台灣，不過當兩人愛情昇華為親情時，婚姻反而激盪不出火花，而此時林憶蓮推出的國語專輯，製作人就由李宗盛擔任，由於互動機會大大增加，便逐漸磨擦出愛的火花，尤其擔任李宗盛演唱會嘉賓時，更讓外界嗅出端倪，直到林憶蓮孕有愛的結晶時，才讓這段「地下情」紙包不住火，此時李宗盛才結束與朱衛茵的婚姻，林憶蓮才因此被扶正，不過婚後林憶蓮事業再攀顛峰，因此決定在香港定居發展，由於兩人聚少離多加上李宗盛傳出緋聞，迫使這段婚姻觸礁走向盡頭，這讓兩人昔日合唱《當愛已成往事》的深情畫面，如今看起來格外諷刺。

張庭淡出螢光幕後，順利轉型成為商場女強人。(圖/本報系資料照)

林瑞陽和張庭結婚至今九年，兩人育有一女一子，淡出演藝圈的兩人投資美容業創事業巔峰，據悉不僅身家資產達上億，就連一個月發給員工的薪水都近13億台幣，不過回顧當年戀情曝光時，林瑞陽正是有婦之夫，妻子就是主演電影《我有話要說》爆紅的新秀曾哲貞，為此曾哲貞選擇離婚退出複雜的三角關係，張庭更為此開記者會澄清，甚至過程中還講到數度昏厥，就連林瑞陽經紀人夏玉順都難掩心中怒火，痛罵「蜘蛛精勾引我家唐三藏」，直到曾哲貞和林瑞陽跳出來澄清，兩人離婚沒有第三者介入，單純是個性不合導致，等於幫張庭洗刷「小三」罪名。

(專題報導)