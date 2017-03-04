何守正媽暖打氣小嫻！這些女星和婆婆親密如母女。（圖／本報系資料照片）

女星小嫻日前鬆口坦承因青春期時沒來生理期，經診斷後發現天生沒子宮，她與丈夫何守正為了生子，曾赴美尋求代理孕母，小嫻求子過程艱辛，目前她只剩左邊卵巢可以正常排卵，不過小嫻仍希望能替身為獨子的丈夫拚懷孕，而何守正媽媽更是心疼媳婦小嫻，暖打氣「這麼年輕，一定會有機會的！」言談中展現對媳婦小嫻的疼愛。

小S和婆婆可以說是演藝圈「模範婆媳」。（圖／本報系資料照片）

演藝圈中也有不少女星與婆婆感情融洽，婆媳情深令人動容，其中小S和婆婆可以說是「模範婆媳」，小S多次在《康熙來了》直說婆婆很貼心，她擔心小S錄影太累，會敦湯留在餐桌上，並寫紙條「熙娣！這碗湯要給妳的，妳辛苦了。」甚至連老公許雅鈞要喝還曾被阻止，讓小S很感動。

小S談到婆婆，有滿滿的愛之外，她也曾多次表示婆婆有如媽媽般親近，婆媳宛如母女。小S作風大膽、談話風格犀利，不過她在家尊重長輩，出門在外或晚回家都會向婆婆報平安，簡單一句報備，就能讓婆婆感到安心。

Angelababy深得婆婆喜愛。（圖／本報系資料照片）

女星Angelababy（Baby）一月晉升新手媽媽，在香港產下兒子「小海綿」，不僅產後兩天就出院，還被直擊與婆婆逛花市，除了Baby好體力備受注目，婆媳倆融洽情同母女，Baby與婆婆親密挽手逛花市，被讚是好媳婦。而在農曆新年期間家人團聚，Baby坐在婆婆和媽媽中間，可見她受到倆長輩的疼愛。

婆婆更是對媳婦Baby讚譽有加、肯定她孝順，欣慰一直都把媳婦當親生女兒對待，並透露Baby私底下和螢幕上的「女漢子」不同，沒事就會在家畫畫、寫字，談到媳婦臉上笑容藏不住，可見婆家對她真的很滿意。

昆凌談到婆婆時，曾透露婆婆把她當女兒看。（圖／本報系資料照片）

「天王嫂」昆凌與周杰倫越愛越大方，夫妻倆不時在臉書曬恩愛，而除了周董外，昆凌也時常被直擊與婆婆葉惠美親密互動，婆媳宛如母女。昆凌談到婆婆時，曾透露婆婆把她當女兒看，而昆凌也把葉惠美視為媽媽，常對婆婆撒嬌。

而周董舉辦演唱會時，婆媳倆也被捕捉並肩欣賞，不時交頭接耳、有說有笑，看來相處得很不錯，互動相當親密。

(專題報導)