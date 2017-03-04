《兩岸星期人物》 將門女婿 諾貝爾獎得主楊振寧

楊振寧院士返台，獲台大授予名譽博士學位。（圖/中央社）

一般人提到楊振寧院士，最熟悉的印象莫過於兩點：其一為知道他曾獲得諾貝爾物理學獎（Nobel Prize in Physics）的殊榮，其二則是知道他與小他54歲第二任妻子翁帆的忘年戀。但大家可能不知道，楊院士不僅自己是名傑出的學者，其父親楊武之博士也是位知名的數學家，抗戰期間曾任教於西南聯合大學數學系；而與他相守53年的元配杜致禮女士，更是抗戰名將杜聿明中將的長女，故楊院士不僅是家學深厚，更是名將門女婿。

楊振寧院士，1922年出生於安徽合肥，父親楊武之是美國芝加哥大學（University of Chicago）數學博士，學成歸國後被清華大學聘為教授，對日抗戰爆發後，隨校內遷至雲南昆明，楊振寧院士遂在昆明一路完成學業，最終畢業於西南聯大並取得學、碩士學位（師從吳大猷和王竹溪）。隨後在抗戰勝利時考取庚子賠款獎學金留美，與父親相同，也進入芝加哥大學，師從「氫彈之父」愛德華·泰勒（Edward Teller），以3年時間取得物理學博士學位。畢業留美任職於入普林斯頓高等研究院（Institute for Advanced Study），1966年後轉往紐約州立大學石溪分校，並創立該校的理論物理研究所。

兩名共同獲得諾貝爾物理學獎的年輕科學家合照，（後排由左至右是）楊振寧、杜致禮、李政道夫人秦惠莙和李政道。（圖/中文百科網站）

楊振寧院士（圖右）與結縭53年的元配夫人、名將杜聿明長女杜致禮（圖左）。（圖/網路圖片）

從進入普林斯頓高等研究院起，楊院士開始與李政道合作，兩人透過一系列實驗中發現K介子兩種不同的衰變方式，並獲得學界的驗證與認同，讓兩人最終以「宇稱不守恆」理論，在1957年共同獲得諾貝爾物理學獎，成為我國國籍最早獲得該項殊榮的人。但好景不常，兩人很快在5年後決裂並不再往來，而個中原因至今仍是學界一大謎案。得到諾貝爾獎後，楊振寧教授陸續榮獲中央研究院、美國科學院和中國科學院院士的頭銜，並長期在香港中文大學任博文講座教授，培養後進學子。

楊振寧院士（圖中央）與生命中兩位重要女性合照：右邊是元配杜致禮、左邊是現在的妻子翁帆。（圖/網路照片）

楊振寧院士（圖左）於2004年以82歲之齡，迎娶時年28歲的翁帆（圖右）。（圖/中新社）

相差54歲的忘年戀，但楊振寧院士（圖左）與翁帆（圖右）的感情一直以來都相當甜蜜。（圖/新華社）

他的元配夫人杜致禮女士，出生於陝西榆林，是抗日戰場的名將杜聿明中將長女，從小深受宋美齡女士的疼愛。她與楊院士是在國立西南聯合大學附屬中學內認識的，此時杜致禮是學生，而楊院士則是她的數學老師。國共內戰期間與母親隨軍隊遷台，1947年赴美進入蔣夫人母校衞斯理學院（Wellesley College）就讀，但隨著父親在徐蚌會戰中兵敗被俘，經濟困難下只好轉往紐約聖文森學院，並在普林斯頓再次遇見多年不見的「老師」。1950年相差7歲的兩人在美登記結婚，兩人育有二子一女。杜致禮女士曾短暫返台在花蓮中學任教，後返美與楊院士攜手度過了53年的歲月，直到2003年因病去世，享壽74歲。

楊振寧院士（圖右）前往大陸訪問時，與闊別20年的老友、「雙彈元勳」鄧稼先（圖右二）見面。（圖/新華社）

楊振寧院士（圖右）不僅是傑出科學家，他更是將門女婿，國府著名將領杜聿明中將（圖左）的女婿。（圖/網路圖片）

但卻在元配病逝後一年，楊院士傳出震驚外界的消息，以82歲高齡與28歲的翻譯碩士翁帆於廣東省登記結婚，讓這段忘年之戀至今仍成為美談。楊院士於1971年開始回到大陸訪問講學，為當年遭政治運動幾乎破壞殆盡的中國物理學界，注入一股新興的知識力量，並一手推動清華大學高等研究中心、南開大學和中山大學等學術研究中心的成立。從此開啟他在大陸講學、推廣和科普的生活，並於2003年前往北京清華大學任教與長住。

楊振寧院士（圖中央）於1947年與李政道（圖左）和另一位「兩彈元勳」朱光亞（圖右）在美國合影。（圖/新華社）

他與旅美數學家陳省身、「兩彈元勛」鄧稼先和哈佛大學終身教授丘成桐是結識多年的好友，尤其是鄧稼先，兩人是高中時期的同學，高中畢業後又先後考入西南聯大，在楊振寧院士赴美後，鄧稼先教授亦隨之而行，進入普渡大學（Purdue University）物理系就讀。但從1950年鄧返回大陸後，空間和時間將兩人分開近20年，直到1971年楊院士前往北京訪問，才在周恩來安排下，見到久違的鄧稼先與其夫人許鹿希，直到鄧於1986年因直腸癌逝世，兩家始終保持緊密的聯繫，鄧夫人更轉交一盒文房四寶給楊院士，象徵著兩人長達半世紀的友誼長存。

(中時電子報)