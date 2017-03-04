49歲妮可基嫚露點狂！回顧那些年震撼性愛場面

妮可基嫚在新劇集中大露點又自慰。（圖／翻攝DailyStar）

奧斯卡影后妮可基嫚向來給人優雅氣質形象，不過她在電影中卻很放得開，為了角色裸露多次，且一次比一次還要奔放，近來不僅在HBO新劇集中露點，甚至加碼有自慰場面，讓許多粉絲看傻眼。

妮可基嫚在《戀上海明威》有超激尺度演出。（圖／翻攝celebsroulette.com）

妮可基嫚在大銀幕上露點次數不算少，包含《大開眼戒》、《冷山》、《驚魂記》、《航越地平戲》等都有露點演出。不過最讓人驚訝的是她在《戀上海明威》電影中，上演了一段被譽為是她從影來「最激烈床戲」的畫面，不僅全裸入鏡，更在床上淫叫，畫面讓人看了相當害羞，外界還揶揄這是部「肉打肉」片，可儘管她犧牲之大，但該片卻不獲好評，被轟是「陳腔濫調爛片」。

妮可基嫚過去曾在《陌生之地》中全裸逛大街。（圖／翻攝網路）

除此之外，她在《陌生之地》飾演一位失去兒女的母親，精神大受打擊之下，她全裸露點在大街失神遊走，震撼程度同樣不輸《戀》片。

可這回妮可基嫚與瑞絲薇絲朋、雪莉伍德莉在HBO影集《美麗心計》中又再一次大尺度演出，她與新板「泰山」的亞歷山大斯卡加德在劇中飾演夫婦，兩人看似速配又美滿，但實際上亞歷山大在劇中是個有變態性需求的丈夫，妮可基嫚飾演的妻子不僅掀衣露點滿足老公，甚至還要透過視訊自慰，堪稱超級18禁！

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