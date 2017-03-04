49歲妮可基嫚露點狂！回顧那些年震撼性愛場面
奧斯卡影后妮可基嫚向來給人優雅氣質形象，不過她在電影中卻很放得開，為了角色裸露多次，且一次比一次還要奔放，近來不僅在HBO新劇集中露點，甚至加碼有自慰場面，讓許多粉絲看傻眼。
妮可基嫚在大銀幕上露點次數不算少，包含《大開眼戒》、《冷山》、《驚魂記》、《航越地平戲》等都有露點演出。不過最讓人驚訝的是她在《戀上海明威》電影中，上演了一段被譽為是她從影來「最激烈床戲」的畫面，不僅全裸入鏡，更在床上淫叫，畫面讓人看了相當害羞，外界還揶揄這是部「肉打肉」片，可儘管她犧牲之大，但該片卻不獲好評，被轟是「陳腔濫調爛片」。
除此之外，她在《陌生之地》飾演一位失去兒女的母親，精神大受打擊之下，她全裸露點在大街失神遊走，震撼程度同樣不輸《戀》片。
可這回妮可基嫚與瑞絲薇絲朋、雪莉伍德莉在HBO影集《美麗心計》中又再一次大尺度演出，她與新板「泰山」的亞歷山大斯卡加德在劇中飾演夫婦，兩人看似速配又美滿，但實際上亞歷山大在劇中是個有變態性需求的丈夫，妮可基嫚飾演的妻子不僅掀衣露點滿足老公，甚至還要透過視訊自慰，堪稱超級18禁！
(專題報導)
關鍵字：妮可基嫚
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。