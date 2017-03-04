被爆25年前搶人老公 1992年的江蕙其實正準備爆紅！

江蕙被爆25年前當人小三這等花邊新聞，然其實1992年的她，正迎接歌唱事業的超級轉捩點。(中時資料照片)

日前台語天后江蕙被《周刊王》爆料，遭L小姐指控 25年前介入她和高凌風前助理徐聰明之間的婚姻，她甚至拿出當年二姐簽下的「妨害家庭案件」和解書，書上有江蕙本名簽名字樣，登記處則是天后弟弟位於淡水的楓丹白露社區，證明確有此事，更表示江蕙給出了350萬「遮羞費」，這番陳年舊事重新被翻出，瞬間炸開了鍋，鬧得沸沸揚揚，多日不止。

事發後，經紀人陳子鴻證實江蕙人已出國，她則在臉書寫下「耕田耕了一輩子，累了吧？也該好好休息了」，道盡心中無奈，至於L小姐，則還接受電視節目訪問，想給自己討公道，內幕越挖越多，回首當年，該事件發生於1992年，其實當時的江蕙，人生中不止有這件事要煩心，更重要的，那年是她歌唱事業的重大轉捩點，更可說是從「台語唱將」轉型「台語天后」的關鍵時刻。

80年代的江蕙，雖拿下過金曲獎最佳演唱人獎，但尚未打入主流市場。(中時資料照片)

江蕙之所以成為眾所周知的天后級人物，絕對不能不談她1992年所做的努力與轉型，此前的江蕙，其實在歌壇已頗有名氣，《你著忍耐》、《惜別的海岸》、《無奈無奈》、《落山風》等，都是江蕙在80年代唱紅的經典專輯，1990年更拿下金曲獎最佳演唱人獎，但這時候的她，才僅僅是觸及了台語唱片與國語歌主流市場的交界點而已，直到1991年，江蕙與揚聲唱片約滿，隔年將唱片合約簽給妹妹江淑娜所屬的點將唱片，才迎來了「天后成型」的黃金時期。

點將唱片創辦人桂鳴玉系出專做國語流行歌曲的海山唱片，她將經手姚蘇蓉、歐陽菲菲、費玉清等歌壇紅星的經驗，帶到了點將唱片，80年代創立初期所推出的，都是如蔡琴、張清芳、優客李林等國語流行歌壇代表人物，且在金曲獎開辦後連年得獎，可說是在飛碟唱片的偶像風潮與滾石唱片的女性療傷系情歌之間，以「歌壇唱將路線」殺出一條血路，1992年江蕙加盟點將唱片，公司將她看做是一個「台語唱將」，理由是江蕙的唱片銷售量雖然亮眼，然尚未形成「天后氣勢」，而點將唱片為她出台語專輯，也是公司的頭一遭，因此嘗試著以自己最擅長的包裝與操作手法，來打造一個全新的江蕙。

點將唱片以國語主流唱片的操作模式，從歌曲、唱腔、妝髮等，重新打造江蕙。(中時資料照片)

也因為點將唱片從未做過台語唱片，因此當年公司內身經百戰的金牌製作部門，沒一個人敢接下江蕙的案子，最終讓資歷尚淺、還跟在名音樂人姚謙身邊當製作助理的羅文聰，接下江蕙加盟點將首張台語專輯的執行製作一職，推出的就是那張震撼廣大聽眾的《酒後的心聲》，羅文聰回憶表示，當年點將完全沒做過台語歌，因此只能將熊美玲、林秋離、鄭華娟、姚謙等國語詞曲創作人集結起來，造就《酒後的心聲》專輯。

《酒後的心聲》成為該年度唯一破百萬的台語超級專輯，更拿下金曲獎最佳專輯獎，江蕙果真「一舉定歌壇」，轉身成天后。(翻攝自《酒後的心聲》專輯)

當時他們在江蕙身上添加國語主流市場喜歡的元素，收起她相對較濃的妝髮，讓二姐剪了嫻靜的耳下短髮，搭配淡金色的裙裝，胸前立著復古式金色麥克風，成了「能指」，被賦予「一舉定歌壇」的象徵，而唱片封面僅她支身一人與麥克風立於乾淨的畫面中央，表達了代唱人們心聲的意念，一個兼具堅毅與溫婉的女性形象被突出，加上收斂了江蕙過去響亮高亢、高盛迭起的花腔轉音技巧，轉而加強醇厚恬靜、吟唱式的中音域嗓音，來詮釋《酒後的心聲》專輯裡的歌曲，這樣的音高與滑順的旋律，人人可唱，卻又能展現江蕙長久以來訓練有素的深厚歌唱實力與歌曲領悟力，在加以主流歌壇一貫的華麗編曲與精緻包裝，造就了當年唯一一張銷售百萬台語專輯。

《酒後的心聲》收服國、台語雙聲帶歌迷的心，主打歌更登上了KTV點唱冠軍，至今仍在榜上，還拿下當年度金曲獎最佳專輯獎及最佳作曲人獎，1992年的江蕙就在忙亂中成了不朽歌后，之後以同樣的方式推出《感情放一邊》、《苦酒的探戈》、《愛不對人》等專輯，這樣國語主流式台語專輯，更蔚為風潮，讓眾唱片公司起而仿效之，這全新的風貌，成了現今台語流行歌曲曲式的仿效樣板，點將時期的江蕙，不僅立下個人里程碑，更締造了台灣音樂史的時代意義。

(專題報導)