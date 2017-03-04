《時來運轉》火箭砲火再升級 灰熊恐難抵擋
休士頓火箭5日上午10點於主場迎戰曼菲斯灰熊，儘管前3次交手，灰熊2勝1敗占優，火箭最近卻補進路易斯威廉斯，讓他們外線火力更升級，就算灰熊再會防守，恐怕也難抵擋火箭強大火力，火箭自然贏面較高。
其實火箭本季目前能拿43勝19敗的主因，除了總教練丹托尼的跑轟戰術得宜，更因「大鬍子」哈登的再次進化，本季場均28.8分、11.3助攻與8籃板，難怪會跟雷霆明星後衛韋斯布魯克同居年度MVP的熱門人選之一。
不過火箭強大的因素不僅哈登，包含萊恩安德生、阿里查、艾瑞克戈登、貝弗利等人本季火力也很驚人，先前更從湖人挖來路易斯威廉斯，與戈登組成火箭強大替補火線，難怪火箭當前保持連續48場比賽得分破百的隊史紀錄。
丹托尼向來重攻輕守的戰術體系，本季也有改善，主要是貝弗利、卡佩拉、阿里查、奈內等人都肯認真防守，尤其是防守侵略性很強的貝弗利，只要被他盯上的對手，幾乎很難有所真正發揮的空間，也讓火箭攻守兩端逐漸平衡。
至於5日的對手灰熊，本季花大錢留住康利，也找來「高富帥」帕森斯，可惜36勝25敗戰績只算差強人意，主因是康利表現還算稱職，但帕森斯仍受傷痛所苦，本季場均6.1分、2.3籃板與1.6助攻，根本不符合灰熊對他的預期。
只是灰熊的攻守主軸仍在「黑白雙塔」查克藍道夫、馬克蓋索兩人身上，搭配密不透風的防守，才讓他們本季平均失分可以低到99.8分(聯盟第3低)，重點還是進攻上的問題，光靠黑白雙塔搶分，灰熊還不足以贏下更多場球。
當前麻煩的是，灰熊4日才到小牛主場踢館，隨即5日又飛到休士頓跟火箭交手，連兩天都跟德州球隊拚戰，灰熊體能勢必受到嚴苛考驗，反觀火箭2日作客洛杉磯痛宰快艇後，足足休息2天後才在主場出賽，坐擁以逸待勞優勢。
(中時電子報)
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