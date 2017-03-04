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小模棄屍案 2嫌遭檢方聲押禁見

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小模勒斃棄屍案 程、梁兩人遭檢方聲請羈押禁見
程姓男子因涉及強盜、殺人、性侵罪遭士林地檢署向法院聲請羈押禁見。（李文正攝）

24歲程姓男子勒斃陳姓外拍女模，本月1日案發後棄屍在住處大樓地下室，程嫌與梁姓女友，警方晚間5點多移送士林地檢署，檢察官隔離訊問，晚間11點多依殺人、強盜、妨害性自主罪向法院聲請羈押禁見。

檢方認為，程、梁二人涉犯重罪，並且是共犯，有逃亡、滅證之虞，犯案後搭高鐵到台中躲藏，程男早在1月19日已經遭通緝，分涉性侵、侵占、違反性犯罪防治法，3項通緝在案，極有可能逃亡，因此向士林地院聲請羈押，士林地院預計晚間12點30分開羈押庭。

(中時)

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關鍵字：小模棄屍案
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