美國隊長貝果、韓國顯瘦褲 京站雙快閃
郭家崴／台北報導
快閃店成近年成為百貨創造新鮮感的風潮，年輕族群聚集的京站時尚廣場，從本月2日起陸續引進2家快閃店，14日前登場的是NY.BAGELS CAFE彩虹主題快閃概念店，獨家版的「貝果隊長」是美國隊長的藍、白、紅的配色，正好也是台灣國旗色，開賣後迅速秒殺；另有粉紅貝果與彩虹貝果，也帶來打卡食尚旋風。
可搭配的6種內餡抹醬有濃情巧克力、起司跳跳糖、水果起司、核桃起司、情人節特製甜蜜起司，與最受歡迎、也是京站快閃限定的OREO花生醬。現烤彩虹貝果130元，粉紅/貝果隊長兩入組199元，經典貝果五入袋245元。
4月1日至20日改由韓國人氣品牌chuu獨家-5kgjeans巡迴概念店接棒，提供專為亞洲女性身形設計，具瘦身和翹臀的視覺修飾效果，且美麗與舒適兼備的多樣化褲款，快閃期間顧到店並加入LINE好友送神秘驚喜來店禮，數量有限，送完為止。
(中時)
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