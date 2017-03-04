德總理梅克爾本月將訪美 首次會川普
德國總理梅克爾本月14日將前往華府，會見美國總統川普。這是雙邊關係因對貿易、川普下達入境禁令以及川普抨擊媒體存有歧見而致一開始並不順利後，兩人的首次會面。
1名美國官員宣布此事，而在梅克爾訪美後不久，20 國集團（G20）各國財政部長將在德國舉行會談。梅克爾此行將為川普7月前往德國出席20國集團高峰會預作準備。
川普和梅克爾元月間通過電話後發表聲明，強調北大西洋公約組織（NATO）的重要性，誓言更加密切合作以打擊恐怖主義。
數天後，梅克爾嚴厲批評川普對7個穆斯林人口為主國家實施的入境禁令；並在被詢及川普對媒體的負評時，一再強調新聞自由的重要性。
德國政府消息人士今天也對記者透露，梅克爾本月14日將在華府首次會見美國總統川普。
這名消息人士說：「這個計畫正在討論中。」另一方面，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）也說，「我們並不否認」有關計畫會面的報導。1060304
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。