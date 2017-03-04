德總理梅克爾本月將訪美 首次會川普

我要評比

德國總理梅克爾本月14日將前往華府，會見美國總統川普。這是雙邊關係因對貿易、川普下達入境禁令以及川普抨擊媒體存有歧見而致一開始並不順利後，兩人的首次會面。

1名美國官員宣布此事，而在梅克爾訪美後不久，20 國集團（G20）各國財政部長將在德國舉行會談。梅克爾此行將為川普7月前往德國出席20國集團高峰會預作準備。

川普和梅克爾元月間通過電話後發表聲明，強調北大西洋公約組織（NATO）的重要性，誓言更加密切合作以打擊恐怖主義。

數天後，梅克爾嚴厲批評川普對7個穆斯林人口為主國家實施的入境禁令；並在被詢及川普對媒體的負評時，一再強調新聞自由的重要性。

德國政府消息人士今天也對記者透露，梅克爾本月14日將在華府首次會見美國總統川普。

這名消息人士說：「這個計畫正在討論中。」另一方面，德國政府發言人塞柏特（Steffen Seibert）也說，「我們並不否認」有關計畫會面的報導。1060304

(中央社)