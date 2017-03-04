寒流接連來襲！消防局呼籲：做好保暖措施

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消防局進行預防一氧化碳中毒宣導。（葉書宏翻攝）

寒流來襲，氣象局預估氣溫將逐漸下降，新北市空曠地區最低溫將下探9℃，市區下探11℃。這波寒流屬於乾冷型，冷空氣將挾帶境外汙染物南下，入夜低溫及日夜溫差較明顯，市長朱立倫特別提醒市民朋友要多攜帶保暖衣物、做好保暖措施，出門請戴口罩並留意身體健康。

為因應寒流來襲，新北市府已展開防寒整備關懷相關工作，消防局啟動夜間探訪街友及獨居老人等弱勢族群關懷工作，提供熱食保暖措施，以防止意外事件發生。

新北市政府呼籲，請市民作好防寒準備，外出時穿戴防寒衣物，備妥帽子、手套、口罩等。有氣管、心血管疾病等敏感族群，仍須注意防範並減少外出劇烈運動，入夜至清晨溫度較低，儘量避免逗留山區步道或野外空曠地區，如發現身體不適，應立即求救。

使用瓦斯熱水器、瓦斯爐及燃煤時，務必保持室內外通風，身體若有頭昏、嗜睡、噁心等類似感冒之一氧化碳中毒症狀，請立即打開通往室外門窗通風，嚴重者請撥打119電話求助。

使用電暖器時，切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，以防火災發生。

因氣溫劇變，會使老舊磁磚水泥收縮過大，恐造成大樓外牆剝離，提醒室外民眾注意上方建築物掉落物，並儘量走騎樓。

朱立倫強調，寒流來襲期間，新北市府各機關持續推動防寒關懷措施並提供必要協助，由社會局、民政局、原民局、警察局對於街友、獨居長者及弱勢族群提供協助，包括禦寒衣物及飲食住處，並協調民間慈善機構提供物資及協同訪視，發現需要協助的對象主動轉報社會局介入。

衛生局通知所轄18個院區急救責任醫院加強提供寒害相關症狀之照護，並於各長期照護中心7分站針對列管關懷個案進行電話訪問；消防局出動轄區52分隊消防車進行巡迴廣播，並請里長於里廣播系統宣導里民注意防範一氧化碳，並對大樓防災專員發送簡訊；同時由新聞局及經發局結合事業單位、民間團體等共同防範；觀光局於新北市所轄風景特定區遊客中心加強宣導遊客避寒，並提供熱飲；農業局促各公立動物之家進行保溫防凍措施。

如有市民朋友發現需要協助之弱勢民眾，請撥打市府1999專線或社會局街友外展服務中心電話02-29560095洽詢或通報，將立即給予必要之協助，希望市民朋友與市府一起努力，在寒冷的天氣裡平安度過。

(中時)