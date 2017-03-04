村上春樹新書提南京大屠殺40萬人 陸網友叫好狂喊要買書
日本暢銷作家村上春樹，上月發表最新長篇小說《騎士團長殺人事件》（騎士団長殺し，暫譯）在日本出版，引發軒然大波，書中提到日軍「南京大屠殺」，有40萬中國人罹難，有日本右翼發起抵制村上春樹，部分日本書迷也相當不滿，甚至發起拒買運動。但大陸網友卻一片叫好，狂喊要買村上的書：「一發售我就買，洪水開閘地買。」
村上春樹在該書用一整段內容提到1937年12月的南京大屠殺，由於日本軍無暇管理戰俘，對戰降的軍隊和當地民眾實行了大規模的屠殺。多數市民被捲入戰爭並被殺害，歷史學家對事件的確實死亡人數和具體細節有爭議，不過沒法否定日方將多數民眾捲入戰爭，並將他們殺害的事實。日軍在南京實施大屠殺，「有人說殺了40萬中國人，有人說只殺了10萬，但這本質上又有什麼不同呢？」
村上春樹說：「這是我們日本人親手鑄下的大錯，汙染了自己的土地，破壞了自己的生活。」向來注重社會關懷的村上，這回在新書不惜得罪部分書迷，挑起中日敏感神經，
大陸網友紛紛喊說：「春哥哥，諾貝爾算啥，我們把茅盾文學獎給你哈。」「就算他沒有寫這些東西，我承認他是優秀的作家。他寫出了這些東西，我承認他是偉大的作家。」「諾獎該給了！」「恭喜村上春樹獲得2017年諾貝爾和平獎！」
(中時電子報)
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