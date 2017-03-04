批美韓軍演 北韓暗示將發射新戰略武器

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北韓執政勞動黨喉舌「勞動新聞」3日指責稱，美國和南韓實施的聯合軍演是「徹頭徹尾針對我國」，並暗示北韓將會發射較先前試射新型彈道飛彈「北極星2型」更新型的戰略武器。

根據日本時事通信社發自首爾的報導，「勞動新聞」預告說，「只要美國及其傀儡不捨棄侵略意圖，實施核子威嚇和戰爭演習，不僅是『北極星2型』，更新型的戰略武器恐會在空中更強勢飛行吧！」1060304

(中央社)