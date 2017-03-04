MLB》姜正浩酒駕緩刑 挨罰1500萬韓幣
海盜隊三壘手姜正浩又惹上了麻煩，他去年12月在韓國首爾酒駕撞上護欄並逃逸，周五遭地方法院判處8個月徒刑，緩刑兩年，罰款1500萬韓元(約台幣40萬)以及吊銷駕照。接下來兩年他再不好好約束自己，就要被關進大牢了。
姜正浩在2009、2011年也曾因酒駕挨罰，這次肇事時他血液中的酒精濃度為0.084%，他同行的友人想替他頂罪，向警察謊稱駕駛者不是姜正浩，最後亦遭到罰款。目前姜正浩可以準備歸隊，海盜隊總裁鬆了一口氣說：「當姜正浩返回球隊後，我們會認真檢討他場外的行為，盡全力幫助他改過。」他表示球團暫不會對姜正浩做出懲處。
儘管在場外屢教不改，將滿30歲的姜正浩仍是海盜隊倚重的戰力，去年是他旅美的第2個球季，出賽103場，繳出21轟與62打點，打擊率0.255、長打率0.513。由於春訓的延誤，姜正浩有可能趕不上4月初的開幕戰。
※酒後不開車，安全有保障！中時電子報關心您。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。