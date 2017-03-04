MLB》姜正浩酒駕緩刑 挨罰1500萬韓幣

海盜隊三壘手姜正浩在韓國時間周五出庭。(美聯社)

海盜隊三壘手姜正浩又惹上了麻煩，他去年12月在韓國首爾酒駕撞上護欄並逃逸，周五遭地方法院判處8個月徒刑，緩刑兩年，罰款1500萬韓元(約台幣40萬)以及吊銷駕照。接下來兩年他再不好好約束自己，就要被關進大牢了。

姜正浩在2009、2011年也曾因酒駕挨罰，這次肇事時他血液中的酒精濃度為0.084%，他同行的友人想替他頂罪，向警察謊稱駕駛者不是姜正浩，最後亦遭到罰款。目前姜正浩可以準備歸隊，海盜隊總裁鬆了一口氣說：「當姜正浩返回球隊後，我們會認真檢討他場外的行為，盡全力幫助他改過。」他表示球團暫不會對姜正浩做出懲處。

儘管在場外屢教不改，將滿30歲的姜正浩仍是海盜隊倚重的戰力，去年是他旅美的第2個球季，出賽103場，繳出21轟與62打點，打擊率0.255、長打率0.513。由於春訓的延誤，姜正浩有可能趕不上4月初的開幕戰。

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(中時電子報)