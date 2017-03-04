台南理容院槍響 警深夜帶共犯、被害人問訊
台南市安南區3日傍晚近6時許，位於海佃路一間家庭理容院傳出一起槍擊案，由於事發後，犯嫌逃離現場，傷者也在接受救護車包紮傷口後，聽到警車聲響，隨即逃離現場，警方4日凌晨循線將犯案車輛駕駛人劉姓共犯帶回偵辦，同步查緝涉案蔡姓主嫌、許姓被害人到案說明。
台南市警三分局指出，安南派出所3日晚間接獲110通報，前往了解，初步僅發現現場遺留彈殼1枚，並未發現犯嫌與傷者，隨後根據目擊民眾表示，犯嫌開槍後由另嫌接應搭車逃離，許姓傷者則為左大腿內側槍傷，於119救護人員到場協助包紮傷口後，未留資料逕自步行離去，三分局鑑識人員立即前往勘查採證，並將相關在場人帶返製作筆錄，釐清案情。
(中時)
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